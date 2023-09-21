ВСУ наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, - ISW

Украинские военные продолжили наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области, а также на западе Запорожской области.
Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW.
В публикации приводится заявление Генерального штаба ВСУ 20 сентября о том, что наши войска продолжили наступательные действия и нанесли значительные потери российской живой силе и технике на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).
Также в Генштабе проинформировали, что бойцы продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и консолидируются на новых закрепленных рубежах.
Как отмечали в Министерстве обороны Великобритании, украинские силы взяли под контроль позиции в Клещиевке (7 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевке (10 км к юго-западу от Бахмута), а передислокация российских воздушно-десантных сил из Бахмута на Запорожское направление ослабила российскую оборону вокруг Бахмута.
Эксперты ISW пишут в отчете, что ранее наблюдали подразделения российской 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, что действовали в районе Запорожской области. При этом аналитики добавляют, что неясно, какая часть этого подразделения была передислоцирована из Бахмута.
Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что украинские войска готовят оборонительные позиции перед возобновлением наступления российских оккупантов на Купянско-Лиманском направлении.
Контрнаступление украинских военных началось в начале июня. Командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский говорит, что ВСУ находятся между первой и второй линиями обороны. По его словам, на первую линию Россия потратила около 60% времени и ресурсов, на вторую и третью - по 20%. Поэтому их наши войска могут прорвать побыстрее.
Ранее британская разведка сообщала, что Россия в сентябре усилила частями ВДВ находящуюся в тяжелом положении 58-ю общевойсковую армию на Ореховском направлении в Запорожской области. В полном составе такие силы должны составлять около 10 тысяч элитных десантников. Тем не менее, почти все подразделения, скорее всего, находятся в критическом состоянии. Их используют как обычную пехоту.
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