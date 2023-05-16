ВСУ наступает. Жена оккупанта рассказала о ситуации на фронте (перехват)

Жена российского военнослужащего рассказала, что беспокоится о своем муже из-за наступательных действий со стороны ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
Она советует мужчине не выходить из окопов. Кроме этого, по ее словам, для сохранения жизни она советует ему в туалет ходить там же.
"Ты хоть этот, прячься, не выдвигайся, геройствовать не надо ни в коем случае. Солдаты в окопах под себя серут, но голову не высовывают", - говорит она.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российский военнослужащий пожаловался на значительные потери со стороны армии РФ и то, что тела погибших никто не уносит.
Также ранее жена российского военнослужащего пожаловалась на командование, отправившее ее мужа на гибель в Украине.
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