ВСУ наступает. Жена оккупанта рассказала о ситуации на фронте (перехват)

Она советует мужчине не выходить из окопов. Кроме этого, по ее словам, для сохранения жизни она советует ему в туалет ходить там же.

"Ты хоть этот, прячься, не выдвигайся, геройствовать не надо ни в коем случае. Солдаты в окопах под себя серут, но голову не высовывают", - говорит она.