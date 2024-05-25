ВСУ пытаются восстановить утраченное положение на Покровском направлении, - Генштаб

В военном командовании предоставили данные об оперативной обстановке по состоянию на 23:00 24 мая.

Атаки РФ

В течение суток росармия нанесла по территории Украины 2 ракетных (с применением 3 ракет) и 33 авиационных удара (в том числе 47 КАБ), применила 224 дрона-камикадзе.

Также противник совершил более 2200 обстрелов по позициям Сил обороны и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты пытаются использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха.

"Украинские воины дают бой врагу, а на отдельных направлениях - сами совершают результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций", - говорится в отчете.

Ситуация на фронте

Всего в Украине на фронте в течение суток произошло 90 боевых столкновений.

Сейчас горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Ситуация контролируется. Кроме того, ВСУ штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех.

На этом направлении группировка оккупационных войск потеряла еще около сотни человек убитыми и ранеными.

Силы обороны уничтожили здесь 5 орудий, 2 автомобиля, 1 единицу специальной техники противника. Были повреждены 4 артиллерийские системы, 3 авто и 2 единицы спецтехники. Также нанесено поражение по 9 блиндажам оккупантов.

На Купянском направлении противник 17 раз пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Боевые действия происходили, в частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки.

"На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряженная. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации обстановки", - рассказали в Генштабе.

На Лиманском направлении были отражены 3 попытки противника продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса.

На Северском направлении количество атак агрессора к вечеру возросло до 5. Украинские защитники остановили по 2 штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спорного. В то же время, еще один бой вблизи села Спорное продолжается. Захватчик успеха не имеет.

На Краматорском направлении было отражено 13 попыток противника приблизиться к Часовому Яру. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая.

На Покровском направлении в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино.

"Имеют частичный успех восточнее Евгеновки. В общей сложности произошло 15 боевых столкновений. Наши защитники принимают активные меры по восстановлению утраченного положения", - говорится в отчете Генштаба.

Отмечается, что на этом направлении общие потери противника за сегодня составляют уже 240 человек, из которых 58 - убитыми и 182 - ранеными. Кроме того, были уничтожены 3 танка и станция РЭБ. Повреждены 2 танка, 1 БТР и 4 авто противника.

На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отразили атаки врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки.

"Самой напряженной останутся обстановка южнее Константиновки и южнее Владимировки. Всего произошло восемь боевых столкновений. Ситуация под контролем наших войск", - рассказали в Генштабе.

На Времивском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Произошло 2 боевых столкновения. Потери позиций в районе Старомайорского не допущены.

На Ореховском направлении русские захватчики совершили 1 неудачную попытку продвинуться в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу 3 попытки врага оттеснить подразделения Сил обороны в районе Крынок.

На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.

"Украинские защитники наносят противнику эффективное огневое поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого столкновения", - констатируют в Генштабе.