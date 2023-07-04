ВСУ пытаются перерезать трассы и взять Бахмут в оперативное окружение, - эксперт

Украинские военные пытаются перерезать трассы для отступления россиян и взять Бахмут в оперативное оцепление.

Об этом военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в комментарии для материала РБК-Украина .

Он отметил, что главным замыслом Генштаба является взятие Бахмута в оперативное окружение.

К тому же, наши бойцы выходят на основные логистические артерии. То есть с севера пытаются перерезать трассу М-03, а с юга - дорогу Т0513.

"Еще началась разведка боем в направлении Краснополья и Яковлевки северо-восточнее Бахмута (направление Соледара). Это значит, что они пытаются перерезать дорогу Т1302. В результате у россиян для отступления остается только дорога Т0504 через Покровское. А это очень неудобная дорога, поскольку туда можно перейти исключительно форсировав реку Бахмутка", - сказал эксперт.

Коваленко также отметил, что Силы обороны заняли господствующие высоты и могут осуществлять огневой контроль над восточными секторами Бахмута.

Контрнаступление ВСУ

Украинские бойцы продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. В частности, они давят на врага севернее и южнее Бахмута.

Кроме того, на прошлой неделе украинские военные освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

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