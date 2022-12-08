ВСУ могут зайти в Кременную уже к Новому году, - Гайдай

К Новому году ВСУ могут зайти в Кременную, а в 2023 году полностью освободить Луганскую область.

Он отметил, что учитывая силы, которые россияне стянули на этом направлении, ВСУ ждут тяжелые бои. В настоящее время на победу в регионе работают и международные партнеры, и волонтеры, и областной совет.

"Я бы очень хотел, чтобы на Новый год мы все же зашли в Кременную, в конце зимы мы можем выйти, в принципе, на границы линии разграничения, где была оккупация с 2014 года, а в 2023 году освободить всю Луганскую область", - сказал Гайдай. .

Он отметил, что тактика украинских командиров значительно отличается от российской - те часто бросают на города большое количество солдат, несмотря на потери. ВСУ же действуют разумнее, например, окружая города и заставляя врага отступить.