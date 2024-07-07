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Акцент смещается. Какая ситуация в Часов Яре после выхода из района "Канал": ответ Волошина

Часов Яр, Воскресенье 07 июля 2024 11:27
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Акцент смещается. Какая ситуация в Часов Яре после выхода из района "Канал": ответ Волошина Фото: украинский военный в Часов Яре (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

После выхода Сил обороны из микрорайона "Канал" в Часов Яре (Донецкая область) вражеские атаки продолжаются. Но акцент смещается ближе к Торецку.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заявление спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хотица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в Часов Яре изменилась лишь в том плане, что для того, чтобы сохранить жизни и здоровье военных было принято решение отойти и оставить руины.

"И сейчас на этом направлении продолжаются активные штурмовые действия врага", - отметил спикер.

В частности, за минувшие сутки Силы обороны остановили 11 атак, до этого - 9 атак. Сегодня противник продолжает пытаться вытеснить защитников в направлении Часов Яра, Ивановского и в районе Клещиевки.

"Обстановка находится под контролем Сил обороны. Основная масса обстрелов приходится как раз на южную часть Часова Яр. На этом направлении проведено 32 вражеских штурма, на город - 5. Активно работала вражеская авиация, однако акцент смещается ближе к Торецкому направлению", - добавил Волошин.

Отметим, на этой неделе ВСУ вынужденно отошли из микрорайона "Канал" на более выгодные позиции. Сообщалось, что оккупанты с начала битвы за Часов Яр превратили его в груду пепла.

Напомним, ранее Волошин заявил, что данные Forbes о том, что Россия в битве за Часов Яр якобы потеряла до 99 тысяч военных убитыми и ранеными, являются слишком завышенными. По его словам, з три месяца конкретно в боевых действиях за этот город оккупанты потеряли до 5 тысяч человек.

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