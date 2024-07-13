ВСУ могут отодвинуть россиян от Часового Яра, есть все шансы, - ОСГВ "Хортица"

Военные Вооруженных сил Украины имеют шансы на то, чтобы отодвинуть российских оккупантов с территории Временного Яра.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Волошин пояснил, что в эти сутки враг также не оставлял попыток штурмовать и показывать свое присутствие в районе Временного Яра, однако подчеркнул, что силы обороны отражаются и держатся. "Времена Яр - это украинский город и есть все шансы, что врага оттуда отодвинут и уничтожим его на том направлении, как уже было раньше", - отметил спикер.