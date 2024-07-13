ua en ru
Сб, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ можуть відсунути росіян від Часового Яру, є всі шанси, - ОСУВ "Хортиця"

Україна, Субота 13 липня 2024 16:29
UA EN RU
ЗСУ можуть відсунути росіян від Часового Яру, є всі шанси, - ОСУВ "Хортиця" Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин (Оперативно стратегічне угруповання військ Хортиця)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України мають шанси на те, щоб відсунути російських окупантів з території Часового Яру.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Волошин пояснив, що цієї доби ворог також не полишав спроб штурмувати та показувати свою присутність в районі Часового Яру, однак наголосив, що сили оборони відбиваються та тримаються.

"Часів Яр - це українське місто і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше", - зазначив речник.

Нагадаємо, що нещодавно Волошин повідомляв, що після виходу Сил оборони з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру ворожі атаки продовжуються, проте акцент зміщується.

Ми також повідомляли, що Forbes опублікували дані про те, що Росія у битві за Часів Яр нібито втратила до 99 тисяч військових. В ЗСУ відреагували на дану публікацію та запевнили, що дані надто завищені.

Водночас військові назвали актуальні дані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Часів Яр Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку, - Генштаб
Росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку, - Генштаб
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США