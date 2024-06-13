ВСУ могут пытаться ослабить ПВО РФ в преддверии поставок F-16, - ISW

Свидетельством о возможных попытках Украины ослабить российскую ПВО является уничтожение батарей С-300 и С-400 в Крыму и Белгородской области, а также повреждение дронами двух самолетов Су-57 на аэродроме Ахтубинск.

"Системы ПВО С-300/С-400 и истребители Су-57 являются важнейшими средствами российской ПВО и авиации, которые лишают Украину возможности использовать самолеты вблизи линии фронта и поддерживать российские наступательные операции в Украине", - добавили аналитики.

В отчете говорится, что если ВСУ ослабят ПВО России до того, как Украина получит значительное количество самолетов, то военные могут создать условия для будущего использования пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам.

Со временем украинская армия сможет перейти к концепции операций, объединяющей авиацию с поддержкой наземных операций, но при трех условиях:

если украинские военные получат достаточное количество истребителей;

западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов;

если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.

В то же время аналитики напоминают, что по словам западных официальных лиц, Украина и дальше будет сталкиваться с материальными и тренировочными ограничениями, что, вероятно, помешает ей широкомасштабно использовать авиацию в 2024 году.

"Украинские и западные официальные лица ранее отмечали, что потребуется значительное время для должной подготовки достаточного количества украинских пилотов и оснащения Вооруженных сил Украины по меньшей мере 150 самолетами F-16, необходимыми для получения преимущества в воздухе, необходимого для поддержки наземных операций", – добавили в ISW.