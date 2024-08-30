ВСУ нельзя подпустить россиян к Покровску: военный объяснил причину

Военным Вооруженных сил Украины нельзя подпускать российских оккупантов к Покровску. Если россияне подойдут к городу может повториться ситуация с Авдеевкой.

"Мы должны во что бы то ни стало, но разбить врага на подходах к Покровску. Если мы этого не сможем сделать, то будет ВСУ очень-очень трудно. Держать оборону в городе гораздо выгоднее". - пояснил Фирсов.

Он отметил, что сейчас он находится в городе и понимает, что артиллерией город разбивать можно десятки лет.

"Выгодные позиции ребятам, которые летают, есть всегда подвалы, враг находится как в тире на невыгодных позициях в посадке. То есть мы из города можем расстреливать врага. Нам гораздо лучше", - сказал военный.

Боец пояснил, что как только ВСУ отдаст город, то сами же украинские бойцы окажутся как в тире.

"Потому что мы отступаем в посадки и поля, а враг подтягивает в город всю технику, он летает из города дронами. Поэтому ни в коем случае нельзя отдавать Покровск", - отметил он.

Фирсов подчеркнул, что в случае, если россияне подойдут к городу, может повторится ситуация, как с Авдеевкой.

"Раньше говорили, зачем мы держим Авдеевку. Вот поэтому. Держали Авдеевку несколько лет и было выгодно, а только Авдеевка упала, начинаем защищать Покровск. А он был прямо тыл-тыл, до линии фронта было 60 километров. Вот к чему привело то, что отступили из Авдеевки, с высоты и заводов", - подытожил он.