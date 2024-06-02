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Оккупанты давят на Покровском направлении, за сутки ВСУ отразили 17 атак, - Генштаб

Воскресенье 02 июня 2024 23:48
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Оккупанты давят на Покровском направлении, за сутки ВСУ отразили 17 атак, - Генштаб Фото: в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронте (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

На фронте в Украине Покровское направление остается наиболее активным по количеству российских атак. Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, при этом захватчики концентрируют свою активность в районах Новоалександровки и Сокола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В военном командовании предоставили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22:30 2 июня.

Российские обстрелы

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины 4 ракетных с применением 2 ракет и 33 авиационных удара с применением 46 КАБов, применили 351 дрон-камикадзе.

Кроме того, оккупанты совершили почти 2500 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения, добавили в Генштабе.

Ситуация на фронте

Отмечается, что в настоящее время произошло 60 боевых столкновений.

На Харьковском направлении с начала суток происходило 2 боевых столкновения. Отражены атаки противника в районах сел Липцы и Старица. Ситуация контролируемая, воины ВСУ действуют активно, наносят врагу потери.

На Купянском направлении произошло 6 боестолкновений. Все атаки российских захватчиков отражены в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Невское.

На Лиманском направлении враг 4 раза пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны и в Серебрянском лесу. 3 атаки отбиты, еще 1 боевое столкновение продолжается возле села Терны.

В Генштабе добавили, что противник успеха не имеет, потери позиций Сил обороны не допущены.

На Северском направлении в течение суток украинские защитники отразили 7 штурмовых действий врага в районах Выемки и Раздолевки. Вблизи последней - обстановка остается напряженной, продолжается бой.

На Краматорском направлении украинские воины пресекли 7 попыток противника вклиниться в оборону ВСУ недалеко от Калиновки, Клещиевки и Андреевки. Потери позиций и территорий не допущены.

На Покровском направлении подразделения группировки ВСУ отражали 17 атак противника. Украинские защитники отбивают попытки российских оккупантов прорваться.

"Свою активность враг концентрировал в районах Новоалександровки и Сокола. Сейчас все еще продолжаются боевые действия вблизи последнего. Силы обороны принимают активные меры для недопущения продвижения врага", - рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении произошло 6 боевых столкновений, 5 из которых успешно отражены воинами ВСУ. Продолжается бой в районе Красногоровки.

На Времевском направлении украинские защитники сдержали 3 атаки оккупантов в сторону Старомайорского. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении русские захватчики безуспешно пытались продвинуться к Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, украинские защитники 5 раз дали жесткий отпор российским захватчикам в районе Крынок.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары по силам оккупантов

В Генштабе рассказали, что подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии ВСУ с начала этих суток были нанесены удары по:

  • 18 районах сосредоточения личного состава,
  • 2 пунктах управления,
  • 3 артиллерийских системах,
  • 2 средствах ПВО и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Напомним, перед тем в Генштабе проинформировали, что на Покровском направлении 2 июня ВСУ ликвидировали более 350 оккупантов. Также украинские воины на этом участке фронта уничтожили 1 вражеский танк, 2 бронемашины и 6 орудий и минометов. Еще 6 единиц военной техники захватчиков были повреждены.

В военном командовании также рассказали, что на Покровском направлении в одном селе боевые действия разворачивают сразу на трех локациях. Речь идет о населенном пункте Сокол.

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