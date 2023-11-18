SPRAVDI опровергло фейк о беременной военной ВСУ, которую якобы россияне взяли в плен

Украина опровергла фейк о беременной военной Вооруженных сил Украины, которую якобы российские оккупанты взяли в плен.

"Видео с беременной военнослужащей ВСУ, взятой в плен россиянами, - фейковое", - сообщили в центре.

SPRAVDI рассказало, что в сети появилось видео, на котором россияне якобы берут в плен беременную женщину-военнослужащего ВСУ.

Такой ролик показал топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев.

"Видео, которое тиражируют россияне - подделка. На такие доказательства фальсификации указали журналисты проекта "Без лжи", - подчеркнули в центре.

На это, по данным центра, указывает несколько факторов, в том числе:

Форма женщины в кадре - чистая, не затертая.



При этом пропагандисты утверждают, что военнослужащая - из передовой. Кроме этого, отсутствует снаряжение - разгрузки, ремень с обвесами, наколенники, у плитоносца нет плит и оружия.

Лица пленной не видно.



На видео женщина сидит спиной или боком к военным, что с точки зрения безопасности тех, кто берет в плен – неправильно. Ибо таким образом они не видят то, что может быть скрыто у женщины спереди - например, граната.

Местность непохожа на ту, где ведутся интенсивные боевые действия.



Не слышно звуков взрывов, выстрелов.

Женщина на видео будто намеренно сидит и ждет, пока ее пленят.

"И самое главное: беременность - основание для увольнения со службы. Беременная военнослужащая ВСУ просто не могла оказаться на передовой", - подчеркнули в центре.

Фейки против Украины

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

В частности, террористы с помощью искусственного интеллекта создали целые сюжеты о якобы отключении света в Украине. Такие ролики распространялись в соцсетях.

О том как отличить ложь, можно прочесть по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.