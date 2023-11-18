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SPRAVDI опровергло фейк о беременной военной ВСУ, которую якобы россияне взяли в плен

Украина, Суббота 18 ноября 2023 18:39
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SPRAVDI опровергло фейк о беременной военной ВСУ, которую якобы россияне взяли в плен Фото: SPRAVDI опровергло фейк о беременной военной ВСУ (Getty Images)
Автор: Карина Клименко

Украина опровергла фейк о беременной военной Вооруженных сил Украины, которую якобы российские оккупанты взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Видео с беременной военнослужащей ВСУ, взятой в плен россиянами, - фейковое", - сообщили в центре.

SPRAVDI рассказало, что в сети появилось видео, на котором россияне якобы берут в плен беременную женщину-военнослужащего ВСУ.

SPRAVDI опровергло фейк о беременной военной ВСУ, которую якобы россияне взяли в плен

Такой ролик показал топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев.

"Видео, которое тиражируют россияне - подделка. На такие доказательства фальсификации указали журналисты проекта "Без лжи", - подчеркнули в центре.

На это, по данным центра, указывает несколько факторов, в том числе:

  • Форма женщины в кадре - чистая, не затертая.

    При этом пропагандисты утверждают, что военнослужащая - из передовой. Кроме этого, отсутствует снаряжение - разгрузки, ремень с обвесами, наколенники, у плитоносца нет плит и оружия.

  • Лица пленной не видно.

    На видео женщина сидит спиной или боком к военным, что с точки зрения безопасности тех, кто берет в плен – неправильно. Ибо таким образом они не видят то, что может быть скрыто у женщины спереди - например, граната.

  • Местность непохожа на ту, где ведутся интенсивные боевые действия.

    Не слышно звуков взрывов, выстрелов.

  • Женщина на видео будто намеренно сидит и ждет, пока ее пленят.

"И самое главное: беременность - основание для увольнения со службы. Беременная военнослужащая ВСУ просто не могла оказаться на передовой", - подчеркнули в центре.

Фейки против Украины

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

В частности, террористы с помощью искусственного интеллекта создали целые сюжеты о якобы отключении света в Украине. Такие ролики распространялись в соцсетях.

О том как отличить ложь, можно прочесть по ссылке.

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