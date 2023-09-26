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ВСУ имеют успехи на юге от Бахмута, бойцы уничтожили вражеский комплекс "Кредо-М1"

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают продвижение на юге от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах и уничтожают вражеские комплексы радиоразведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"На южном фланге мы в дальнейшем продолжаем наступательную операцию, в частности имеем успехи вблизи Зайцево, Клещиевки, Одаровки и Ивановского", - говорится в сообщении.

По его словам, военные продолжают выбивать противника, под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах. В целом враг 580 раз открывал огонь по нашим защитникам на этом направлении, четыре раза использовал авиацию, состоялось 12 боевых столкновений.

Потери оккупантов на Бахмутском направлении

Евлаш сообщил, что военным удалось ликвидировать 141 оккупанта, также очень хорошо поработали контрбатарейные подразделения.

"Нам удалось уничтожить 10 пушек Д-30, также еще 3 пушки Д-20, 2 "Пионы" 203 мм и 4 "Мсты-Б", - добавил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, на этом направлении дивизион артиллерийских вооружений был уничтожен, также военным удалось уничтожить много различных специальных средств радиоэлектронной разведки.

Речь идет о разведывательном комплексе "Кредо-М1". Это специальная установка, которая в любое время года обнаруживает передвижения техники и людей, также был уничтожен комплекс наблюдения "Муром-П" и электронный комплекс "Ирония". Ее россияне также используют для корректировки огня и отслеживания передвижения наших войск на этом направлении.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Ранее в ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов.

Также представитель Восточной группировки Евлаш сообщал об успехах ВСУ в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

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