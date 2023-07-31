RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ имеют успех на двух направлениях. Маляр рассказала о ситуации на юге

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Татьяна Степанова

В Запорожской области Вооруженные силы Украины продвигаются по направлениям Мала Токмачка и Работино. За неделю украинские воины освободили 12,6 кв.км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"На юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Работино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - написала Маляр.

Фото: ВСУ имеют успех на направлениях Мала Токмачка и Работино (deepstatemap.live)

Силы обороны за время наступления на этих направлениях освободили 204,7 кв. км. За неделю украинские воины деоккупировали 12,6 кв. км.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а россияне пытаются перехватить инициативу на линии Сватово-Кременная.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага.

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении. Тем временем РФ подтягивает к востоку большое количество своих войск.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныЗапорожская областьВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ