ВСУ имеют определенные успехи на Лиманском направлении, - ОСГВ "Хортица"
Украинские военные на Лиманском направлении имеют определенные успехи в районе Серебрянского лесничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире "Общественного радио".
"Могу подтвердить частично, что на Лиманском направлении мы имеем определенные успехи сил обороны в районе Серебрянского лесничества, несколько удалось улучшить тактическое положение", - сказал Волошин.
Он также рассказал о текущей ситуации в районе Часового Яра. По его словам, там за последние дни у врага не было никаких территориальных достижений.
"Вражеской армии в городе нет. Противник все же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окрестные населенные пункты авиацией и артиллерией", - добавил спикер.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, на фронте в течение суток зафиксировано 64 боевых столкновения. В общем, враг нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Украинские воины отразили атаки россиян на левобережье Днепра и возле села Невское в Луганской области.
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