ЗСУ мають певні успіхи на Лиманському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі "Громадського радіо" .

"Можу підтвердити частково, що на Лиманському напрямі ми маємо певні успіхи Сил оборони в районі Серебрянського лісництва, дещо вдалося покращити тактичне положення", - сказав Волошин.

Він також розповів про поточну ситуацію в районі Часового Яру. За його словами, там за останні дні ворог не мав жодних територіальних здобутків.

"Ворожої армії у місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією", - додав речник.