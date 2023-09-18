ВСУ имеют инициативу на Авдеевском и Шахтерском направлениях, а россияне давят возле Марьинки

Украинские военные продолжают вести оборону на юге Украины. Они ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, уничтожают россиян, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 18 авиационных ударов, провели 26 боевых столкновений. Они также совершили 665 обстрелов с применением танков, РСЗО и ствольной артиллерии.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. За прошедшие сутки россияне предприняли 10 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

При этом на Авдеевском и Шахтерском направлениях ВСУ удерживают инициативу, давят на оккупантов, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

Потери россиян

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 1090 огневых задач.

Общие потери оккупантов составили 313 человек, из них безвозвратные - 135, раненые - 177 и один пленный.

Наши защитники также уничтожили 31 единицу военной техники. В частности, речь идет о 2 ББМ, 4 артиллерийских системах и минометах, 1 средстве ПВО, 1 ПТРК, 13 дронах, 8 единицах автомобильной техники и 2 единицах специальной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 1 другой важный объект противника.

Контрнаступление ВСУ

С начала наступления на южном направлении наши защитники освободили 260 кв. км территории. За последнюю неделю там было деоккупировано 5 кв. км.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что первая оборонная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом можно завершить еще до наступления зимы.

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