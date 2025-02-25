Россияне более 20 раз атаковали позиции ВСУ под Покровском: какая ситуация на фронте
На фронте по состоянию на вечер 25 февраля состоялось 90 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении враг совершил 26 штурмовых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, с начала суток противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 69 авиационных ударов, применив шесть ракет и 94 КАБа, 1166 ударов дронами-камикадзе и совершил более четырех тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения.
Пять штурмовых действий противника в районах Волчанска и Двуречной отбили украинцы на Харьковском направлении.
На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки и Загрызово.
Девять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Надежды, Новолюбовки, Зеленой Долины, Торского и Ямполовки. Наши защитники отбили все атаки противника.
На Северском направлении наши воины успешно отбили шесть атак в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра. Авиаудару подвергся Краматорск.
Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка и Крымского. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Вражеская авиация нанесла удары по Торецку и Константиновке.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 26 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Луч, Тарасовка, Котлино, Песчаное, Надиевка, Преображенка и Андреевка.
За сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 176 оккупантов, 85 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили шесть танков, 19 единиц автомобильной техники, три боевые бронированные машины, мотоцикл и две системы спутниковой связи, кроме этого значительно повредили танк и автомобиль захватчиков.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили семь атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое. Три боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении противник безрезультатно пытался продвинуться в районах Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки.
Один раз войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
На Гуляйпольском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.
Шестнадцать боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 412 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 869 тысяч единиц живой силы.
Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1300 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем и другую технику врага.
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