РФ бросила "мясо" в район Курахово. Морпехи уничтожили до двух отделений пехоты

Украинские морские пехотинцы помешали России забросать их позиции в районе Курахово "мясом". Они уничтожили технику и до двух отделений пехоты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ .

По данным военных, одна из таких попыток закончилась для россиян потерей до двух отделений пехоты и трех единиц бронированной техники.

"Российские оккупанты не оставляют попыток забросать "мясом" позиции морпехов-черноморцев", - говорится в сообщении.

Так, бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты продолжают уничтожать врага на Кураховском направлении.

Ситуация в районе Курахово

За сутки 3 января на фронте в Украине произошли почти 150 боевых столкновений. Кураховское направление остается одним из самых напряженных вместе с Покровским.

В частности, за последние сутки на Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак позиций вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахово и Шевченко.

Как ранее рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, в ноябре и декабре потери России на фронте были рекордными, а Покровское и Кураховское направления остаются наиболее "горячими".

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