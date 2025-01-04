РФ бросила "мясо" в район Курахово. Морпехи уничтожили до двух отделений пехоты
Украинские морские пехотинцы помешали России забросать их позиции в районе Курахово "мясом". Они уничтожили технику и до двух отделений пехоты врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Так, бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты продолжают уничтожать врага на Кураховском направлении.
"Российские оккупанты не оставляют попыток забросать "мясом" позиции морпехов-черноморцев", - говорится в сообщении.
По данным военных, одна из таких попыток закончилась для россиян потерей до двух отделений пехоты и трех единиц бронированной техники.
Ситуация в районе Курахово
За сутки 3 января на фронте в Украине произошли почти 150 боевых столкновений. Кураховское направление остается одним из самых напряженных вместе с Покровским.
В частности, за последние сутки на Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак позиций вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахово и Шевченко.
Как ранее рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, в ноябре и декабре потери России на фронте были рекордными, а Покровское и Кураховское направления остаются наиболее "горячими".
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