ВСУ о линиях обороны: строятся круглосуточно, есть позиции, которые сдержат россиян "в случае чего"

По его словам, речь идет о заградительных противотанковых рвах, инженерных сооружениях и линиях обороны.

"Целый комплекс сооружений, которые строят круглосуточно на всех ключевых точках, определивших командование. Работа не останавливается, она ведется и на северных границах", - рассказал Фитьо.

Он добавил, что у Сил обороны есть позиции, которые будут сдерживать врага "в случае чего".

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, наши военные отбили 26 атак врага на Авдеевском направлении. В частности Силы обороны продолжили работу по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), российские террористы, вероятно, оккупировали Табаевку Харьковской области, продвинулись на поле к востоку от Ямполовки (к западу от Кременной). ВСУ тем временем вытеснили российские войска из ресторана "Царская охота" в Авдеевке.