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ВСУ о линиях обороны: строятся круглосуточно, есть позиции, которые сдержат россиян "в случае чего"

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские воины круглосуточно строят линии обороны на фронте. К тому же, у ВСУ есть позиции, которые сдержат российских оккупантов "в случае чего".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о заградительных противотанковых рвах, инженерных сооружениях и линиях обороны.

"Целый комплекс сооружений, которые строят круглосуточно на всех ключевых точках, определивших командование. Работа не останавливается, она ведется и на северных границах", - рассказал Фитьо.

Он добавил, что у Сил обороны есть позиции, которые будут сдерживать врага "в случае чего".

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, наши военные отбили 26 атак врага на Авдеевском направлении. В частности Силы обороны продолжили работу по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), российские террористы, вероятно, оккупировали Табаевку Харьковской области, продвинулись на поле к востоку от Ямполовки (к западу от Кременной). ВСУ тем временем вытеснили российские войска из ресторана "Царская охота" в Авдеевке.

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