Украинские войска продвинулись к югу от Клещиевки: карты боев ISW

Украинские военные продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. Они добились успеха к югу от Клещиевки. Российский военный блоггер утверждал, что ВСУ полностью вытеснили окупантов из Андреевки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Синьковки, Новоегоровки, Берестового и юго-восточнее Дибровы.

Российские официальные лица утверждали, что украинские силы совершили ограниченные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная 9 сентября. Спикер российской центральной группировки войск Александр Савчук заявил, что войска РФ якобы отразили шесть украинских атак возле Торского и в районе Серебрянского леса.

Бои в Донецкой области

9 сентября украинские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись. Начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что украинские силы преуспели к югу от Клещиевки.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы полностью вытеснили войска РФ из Андреевки, хотя у ISW еще нет визуального подтверждения этому. Он добавил, что российская линия контроля в этом районе сейчас проходит вдоль железнодорожного пути к востоку от Андреевки и Клещиевки. Другие российские источники признали, что украинские силы контролируют большую часть Клещиевки,

9 сентября российские войска совершили контратаку в районе Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что войска РФ безуспешно пытались прорвать украинские позиции вблизи Орехово-Василовки и вернуть утраченные позиции вблизи Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы 10 раз безуспешно пытались выбить украинские силы с позиций вблизи Авдеевки и Марьинки. Но войска РФ проводили штурмы вблизи Красногоровки и Новокалинового.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ также атаковали украинские позиции у Новомихайловки и на южных подступах к Авдеевке, но не уточнили результат.

"Южная ось"

Украинские войска вели наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и продвинулись 9 сентября.

Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвигались северо-западнее Новомайорского. Некоторые российские "военкоры" утверждали, что украинские силы продвинулись вблизи Новодонецкого и северо-восточнее Новомайорского.

Российские источники утверждали, что их войска атаковали близ Приютного и якобы продвинулись на три километра, хотя ISW не наблюдала визуальных доказательств этого.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что украинские войска продвигались к северо-востоку и востоку от Новопрокоповки, к западу от Вербового и к югу от Роботиного.

Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские силы добились неизвестного успеха к югу от Роботиного.