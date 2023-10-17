Ситуация на фронте сегодня 17 октября
Украинские военные наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также им удалось отразить более 10 атак врага на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
От авиационных ударов пострадали:
Бучки Черниговской области;
Первомайское, Песчаное Харьковской области;
Северск, Звановка, Спорное, Клещиевка, Новоселовка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области;
Николаевка, Казацкое, Одрадокаменка, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак у Стельмаховки и Надежды Луганской области.
На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки наши воины отбили более 10 атак врага.
На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.
На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают составы и тылы противника.
Наступление ВСУ
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Потери врага
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 288 630 военных.
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