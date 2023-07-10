ВСУ оттесняют россиян в районе Клещиевки: карты боев от ISW

Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять врага возле Клищиевки и ведут бои в Запорожской области, тем временем оккупанты возобновляют свои позиции на затопленных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северу от Сватового и к югу от Кременной 9 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Берестового (20 км северо-восточнее Сватового), Новоселовского (13 км северо-западнее Сватового), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового), Спорного (25 км к северо-востоку от Сватового). юг от Кременной) и Веселого (30 км к югу от Кременной).

На кадрах, опубликованных 9 июля, якобы видно, как украинские силы отражают небольшой взвод российского штурма при поддержке танков и БМП вблизи Белогоровки. На видео, опубликованном 9 июля, якобы видно, как артиллерийские части 1-й гвардейской танковой армии РФ (Западный военный округ) действуют вблизи Котляровки (27 км северо-западнее Сватового), подразделения 120-й гвардейской артиллерийской бригады (41-я армия ЦВО) действуют вблизи Кременной и подразделения 3-й гвардейской бригады спецназа, действовавших на Лиманском направлении.

В Минобороны России заявили, что российские войска отбили украинские атаки на Сватовском направлении и вблизи Нововодяного (25 км к северо-западу от Кременной), Невского (19 км к северо-западу от Кременной), Торского (16 км к западу от Кременной) и Белогоровки ( 33 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

9 июля украинские войска продлили контрнаступательные действия в районе Бахмута. Командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска преуспели и продолжают наступление на бахмутском направлении.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись к западу от Андреевки (8 км к югу от Бахмута), но им не удалось захватить приближающуюся к Андреевке доминирующую высоту. Он также заявил, что украинские контратаки под Клищиевкой (7 км юго-западнее Бахмута) были безуспешными.

Другие российские милблогеры утверждали, что ситуация для украинских сил вблизи Клищиевки улучшается, и повторяли, что российский контроль над этим населенным пунктом жизненно важен для более широкой российской обороны Бахмута.

Один военный блоггер пожаловался, что российская 72-я мотострелковая бригада (3-й армейский корпус) неадекватно обороняется в районе Клещиевки и оставила дыры в своих оборонительных рубежах, подразделения российской 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) должны заполнить.

Подразделения 72-й ОМСБр ранее не смогли удержать свои позиции против украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года, продемонстрировав постоянные проблемы с усилиями по формированию российских сил и вызвав большой гнев в российском информационном пространстве. Российский "военкор" заявил, что российская 98-я дивизия ВДВ обороняется от украинских наземных атак вблизи Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута).

9 июля русские войска продолжали ограниченные наземные атаки в районе Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российскую наземную атаку в районе Дубово-Василовки (6 км северо-западнее Бахмута). Российский военный блоггер заявил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки со своих позиций в Берховке. Другой "военкор" утверждал, что российские силы добились неопределенных тактических успехов к северу от Бахмута.

Российские и украинские силы продолжали наземные атаки на линии города Авдеевка-Донецк, и российские войска продвинулись по состоянию на 9 июля. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска совершили незначительное продвижение к юго-западу от Веселого (4 км к северо-востоку от Авдеевки) по состоянию на 9 июля.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно обстреливали Авдеевку, Новокалиново (11 км северо-западнее Авдеевки), Степное (3 км северо-западнее Авдеевки), Первомайское (11 км юго-западнее Авдеевки), Невельское (13 км юго-западнее Авдеевки), Марьинку (непосредственно юго-западнее Донецка) и Новомихайловки (10 км юго-западнее г. Донецк).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска также проводили неудачные наземные атаки юго-западнее Авдеевки. Министерство обороны России утверждало, что российские войска отразили украинские контратаки вблизи Опросного (3 км юго-западнее Авдеевки), Первомайского и Северного (5 км западнее Авдеевки).

"Южная ось"

9 июля украинские войска продолжили продвижение в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. Украинские военные сообщили, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия и контрбатарейные меры на бердянском направлении.

Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись в Приютный (17 км юго-западнее Великой Новоселки) с севера и сейчас находятся примерно в 2 км от населенного пункта. Он утверждал, что российские войска безуспешно контратаковали с направления Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) в сторону Благодатного (5 км к югу от Великой Новоселки). Генштаб Украины также сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Благодатного.

9 июля украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области. В Минобороны России заявили, что российский добровольческий батальон "Восток" и российские артиллерийские, ракетные и авиационные удары отразили украинские атаки вблизи Роботиного (15 км к югу от с. Орехов), Новоданиловки (6 км к юго-востоку от Орехова), Малой Токмачки 9 км юго-восточнее Орехова).

Связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что украинские войска продолжали наступать на Роботине, но не имели успеха. Другой связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что украинская штурмовая группа прорвала российскую оборону на стыке между неопределенными российскими полками к северо-востоку от Роботиного и продолжаются бои за контроль над позициями 7-й роты 71-го гвардейского мотострелкового полка.

Российские источники утверждали, что украинские силы вывели личный состав из Пятихаток (25 км юго-западнее Орехова), но отмечали, что украинские силы удерживают позиции между Жеребянками (27 км юго-западнее Орехова) и Пятихатками. На момент публикации ISW не выявило визуальных доказательств, подтверждающих утверждение России.

Российский источник указал, что в составе 70-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии, СМО) действуют подразделения российского добровольческого отряда БАРС-1 (Боевой резерв армии России) вместе с операторами БПЛА из "Царских" на запорожском направлении. Российский источник также отметил, что на запорожском направлении воюют подразделения российского спецподразделения "Осман".

Сообщается, что российские войска продолжали восстанавливать позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр, ранее были затоплены после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (КГЭС). Руководитель Украинского совместного координационного пресс-центра Южных сил капитан Наталья Гуменюк заявила, что российским силам частично удалось восстановить некоторые позиции, но они продолжают наталкиваться на мины, рассеянные по российским позициям во время наводнения.

Гуменюк отметила, что многие российские военные не желают возвращаться на заброшенные позиции из-за заминирования, но российское военное командование заставляет их это делать. Российские милблогеры ранее заявляли, что российские войска понесли значительные потери вдоль побережья после попадания на минные поля, пытаясь подавить украинские позиции возле Антоновского моста.

Российские источники обвинили украинские войска в том, что они обстреляли Керченский мост 9 июля. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские системы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи, а оккупационное министерство транспорта Крыма, как сообщается, временно прекратило движение через мост, в результате чего в пробке от 3,5 до 6 км.

Российские военные блоггеры поделились кадрами активации российских систем противовоздушной обороны, но неясно, какое оружие эти системы сбили. Связанный с Кремлем "военкор" усомнился в заявлении Аксенова о сбитии российскими войсками крылатой ракеты, отметив, что украинским самолетам предстоит запустить ракету с опасно близкой позиции вблизи линии фронта.

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