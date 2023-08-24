ВСУ имели значительный успех в Запорожской области: карты боев ISW

ВСУ имели значительный успех в Запорожской области, кроме этого Силы обороны сражаются за Клещиевку и продолжают усилия по форсированию Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

23 августа российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоегоровки (16 км к юго-западу от Сватового).

Пресс-офицер Западной группировки войск РФ Ярослав Якимкин заявил, что российские войска продолжили наступление в районе Ольшан (13 км северо-восточнее Купянска) и захватили украинский опорный пункт и два украинских наблюдательных пункта.

Российский военный блоггер утверждал, что неизвестные российские добровольческие батальоны проводят штурм у Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и полуокружают украинские силы в населенном пункте, хотя ISW не наблюдает визуального подтверждения российских позиций в этом районе, отвечающих угрозе окружения.

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили неудачные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 23 августа. Минобороны России и Акимкин утверждали, что российские силы отразили украинские штурмы у Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска), Петропавловки (6 км восточнее Купянска), Ольшан, Новоегоровки и Новоселовского (15 км северо-западнее) Сватового).

Представитель МО РФ и ЦЗО Александр Савчук заявил, что подразделения ЦЗ РФ отразили украинские штурмы вблизи Ямполевки (17 км к западу от Кременной), Торского (15 км к западу от Кременной), Дибровы (6 км к юго-западу от Кременной) и Серебрянского лесничества к югу от Кременной.

Бои на Донбассе

Украинские войска 23 августа продолжали наступательные действия в районе Бахмута, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута. В Минобороны России утверждали, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинские атаки вблизи Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута) и Майорского (21 км юго-западнее Бахмута).

Известный российский военный блоггер утверждал, что украинские силы при поддержке бронетехники атаковали вблизи Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). Он утверждал, что российские и украинские силы столкнулись в южной части Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

23 августа российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Веселого (20 км северо-восточнее Бахмута) и Клещиевки.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили контратаку близ Клещиевки, но не уточнил результат. Так называемое "Народное ополчение "ЛНР" опубликовало кадры, на которых видно, как подразделения российской 85-й бригады (2-го армейского корпуса так называемой "ЛНР") наносят удары по украинским позициям на бахмутском направлении.

Российские источники утверждали, что 23 августа украинские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. Российское МО утверждало, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинскую атаку вблизи Невельского (непосредственно западнее Донецка).

23 августа российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не совершили ни одного заявленного или подтвержденного продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы продолжают оборону от атак России вблизи Авдеевки и Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки), в Марьинке и на южных подступах к Авдеевке.

Российские военные блоггеры расширили кадры, утверждающие, что подразделения российского 68-го армейского корпуса (СВО) действуют под Новомихайловкой.

"Южная ось"

Сообщается, что украинские войска продолжали ограниченные наступательные операции в районе границы западной Донецкой и восточной Запорожской областей и не производили никаких подтвержденных или заявленных наступлений 23 августа. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска совершили неудачные атаки вблизи Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки) и Урожайного (9 км южнее Великой Новоселки).

Российский батальон "Восток", действующий в этом районе, утверждал, что украинские силы пытались найти пробел в российских оборонительных рубежах вблизи Новодонецкого (12 км юго-восточнее Великой Новоселки).

23 августа украинские войска продолжали наступательные операции и добились значительных тактических успехов в западной части Запорожской области. Опубликованные 22 августа геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к юго-востоку от Работино (10 км к югу от Орехова) и к северо-западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа украинскими источниками, включая украинского главнокомандующего генералом Валерия Залужного, показывают, что украинские силы установили флаг в южном Работино, что указывает на то, что российские силы, вероятно, имеют ограниченные позиции, которые остались в селе.

Украинский Генштаб сообщил о неуточненных украинских успехах на направлениях Новоданиловка (5 км к югу от Орехова) и Новопокроповка (13 км к юго-востоку от Орехова).

Российские военные блоггеры в большинстве своем утверждали, что продолжаются бои за контроль над Работиным и что российские силы отразили украинские атаки в населенном пункте и вблизи него. Некоторые военные блоггеры утверждали, что российские войска вытеснили украинские войска из центрального в северный Работино и что российские войска сохраняют контроль над южным Работиным.

Российские "военкоры" заявили, что украинские войска продолжают попытки форсировать Днепр в Херсонской области. Один из них утверждал, что украинские войска продолжают попытки закрепиться под Олешками, но российская 81-я отдельная бригада спецназа (вероятно, добровольческое формирование, которое подчиняется Группе войск "Днепр" и недавно вербовало и получало помощь из оккупированного Крыма) оборонялась в этом районе. Другой военный блоггер посетовал, что российские силы недостаточно быстро реагируют на переправку украинского персонала через реку.

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