ВСУ ликвидировали россиян-операторов дронов на Покровском направлении (видео)

Ситуация на Покровском направлении

Покровск остается самой горячей точкой фронта. На этом направлении в течение нескольких месяцев идут тяжелые бои. Россияне доходят до окраин города. В связи с этим жителей призывают срочно эвакуироваться.

За минувшие сутки на Покровском направлении произошло 32 атаки врага. Также тяжелая ситуация на Кураховском направлении, там за сутки отражены 29 атак россиян.

Украинские защитники на протяжении последних суток уничтожили 1140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 628 тысяч солдат.

Детальнее о ситуации на Покровском направлении и хватит ли России сил - в материале РБК-Украина.

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