Хорошие новости. Игнат раскрыл детали уничтожения двух российских вертолетов Ка-52

Украинские защитники вчера, 17 июня, уничтожили два российских ударных вертолета К-52. Это произошло на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ "приземлили" вертолеты вчера около 22:00-23:00 на Донецком направлении.

"Очень хорошие для нас новости", - сказал Игнат, комментируя работу наших защитников.

Спикер добавил, что российская ударная авиация, в том числе вертолеты К-52, продолжает атаковать Украину. Игнат подчеркнул, что вражеские самолеты и вертолеты не залетают на линию столкновения, но наносят удары дистанционно.

Что этому предшествовало

Напомним, сегодня Воздушные силы ВСУ сообщили, что за прошедшие и текущие сутки военные уничтожили два вертолета К-52 и 12 дронов врага. Речь идет о "Шахедах", ударном "Ланцете" и разведывательных беспилотниках оперативно-тактического уровня.

Также 16 июня украинские защитники сбили вражеский К-52. Это также произошло на Донецком направлении.

Кроме того, британская разведка отметила, что Россия перекинула в оккупированный Бердянск дополнительные вертолеты. Оккупанты используют авиацию, чтобы сдерживать наступление ВСУ.

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