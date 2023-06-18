ua ru
Вс, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хорошие новости. Игнат раскрыл детали уничтожения двух российских вертолетов Ка-52

Новина українською →
Украина, Воскресенье 18 июня 2023 11:03
Хорошие новости. Игнат раскрыл детали уничтожения двух российских вертолетов Ка-52 Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники вчера, 17 июня, уничтожили два российских ударных вертолета К-52. Это произошло на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ "приземлили" вертолеты вчера около 22:00-23:00 на Донецком направлении.

"Очень хорошие для нас новости", - сказал Игнат, комментируя работу наших защитников.

Спикер добавил, что российская ударная авиация, в том числе вертолеты К-52, продолжает атаковать Украину. Игнат подчеркнул, что вражеские самолеты и вертолеты не залетают на линию столкновения, но наносят удары дистанционно.

Что этому предшествовало

Напомним, сегодня Воздушные силы ВСУ сообщили, что за прошедшие и текущие сутки военные уничтожили два вертолета К-52 и 12 дронов врага. Речь идет о "Шахедах", ударном "Ланцете" и разведывательных беспилотниках оперативно-тактического уровня.

Также 16 июня украинские защитники сбили вражеский К-52. Это также произошло на Донецком направлении.

Кроме того, британская разведка отметила, что Россия перекинула в оккупированный Бердянск дополнительные вертолеты. Оккупанты используют авиацию, чтобы сдерживать наступление ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины ПВО Росавиация Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Свет, бензин и вода: что будет с ценами в июле
Свет, бензин и вода: что будет с ценами в июле
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом