ВСУ контролируют Торецк. В ГВА объяснили фейк по "заходу" РФ в город

"Да. К сожалению, враг ведет также информационные войны. И я подтверждаю, что город Торецк остается свободным украинским городом, который просто страдает от сокрушительных обстрелов со стороны агрессора. Но город свободен, он украинский", - сказал он.

По его словам, ВСУ контролируют город, они защищают территорию, так что "эта информация чистой воды дезинформация", которая врагом используется для дестабилизации в информационном пространстве и влияния на мнения среди населения, остающегося в обществе и в целом в Украине.

Он также добавил, что ВСУ удалось остановить активные боевые действия, продвигавшиеся со стороны врага.