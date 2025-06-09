ВСУ контратакуют под Торецком, РФ продвинулась возле Покровска: карты ISW

Курская операция

В ходе наступательных операций 8 июня в Курской области подтвержденных успехов у обеих сторон не было. По данным аналитиков, украинские войска контратаковали в районе Теткино. Предполагается, что там действует российский 1427-й мотострелковый полк.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области.

Северная ось

Российские войска продолжили наступательные действия в Сумской области, однако подтвержденных успехов не добились. Уточняется, что ВС РФ вели операции в направлении Юнаковки и Яблоновки.

Сообщается, на этом направлении действуют подразделения российского 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот). Россияне наносят удары по украинским позициям вблизи международной границы в Сумской и Черниговской областях.

Восток Украины

Аналитики ISW отмечают, что российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако продвинуться не смогли. Они проводили атаки в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.

Операторы беспилотников 72-й мотострелковой дивизии РФ наносят удары по украинским позициям на этом направлении.

Луганская область

Российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении. Они атаковали севернее Купянска в районе Двуречной и Западного и юго-восточнее Купянска в районе Степовой Новоселовки. Захватчики наступают небольшими пехотными группами - до трех солдатов.

Войска РФ также продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали юго-восточнее Боровой в районе Грековки и в направлении Ольговки и Чернещины.

На Лиманском направлении также продолжились наступательные действия, однако россияне не добились успехов. Они атаковали к северу от Лимана в районе Нового Мира, Редкодуба, Липового и Зеленой Долины, а также в направлении Глущенково, Шандриголово и в районе Торского.

Донецкая область

Оккупационные войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако продвижения не получили. Они атаковали в районе Григоровки и Белогоровки, а также в районе Верхнекаменского.

Также россияне безуспешно проводили наступательные действия в районе Часового Яра. Они атаковали возле Марково, в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы, а также в районе Ступочек и в направлении Предтечино.

Торецкое направление

Силы обороны Украины недавно продвинулись к югу от Яблоновки, что недалеко от Торецка. В то же время российские войска провели наступательные операции в районе самого Торецка, а также в районе Дылеевки и Дачного, Полтавки и Яблоновки, в направлении Плещеевки и в районе Новооленевки.

Покровское направление

Войска РФ продвинулись к северу от Шевченкового, к югу от Покровска. По оценкам ISW, это наступление произошло не в течение последних 24 часов. Они провели наступательные операции в районе Мирного и Малиновки, Миролюбовки, Елизаветовки и Проминя, Лысовки, Удачного и Котлино.

8 июня россияне безуспешно атаковали Силы обороны в районе Малиновки с использованием танка, трех бронемашин и двух автомобилей. Более того, они провели безуспешные моторизованные атаки в районе Елизаветовки и Миролюбовки.

Российские войска продолжали наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали в районе Новосергиевки и Новониколаевки, Котляровки, Горихово и Богдановки.

Южная ось

Россияне продолжили наступательные действия на Гуляйпольском направлении, на западе Запорожской области и на Херсонском направлении, однако успехов нигде не добились.