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ВСУ до конца года получат сотни дронов украинского производства: что известно

Фото: ВСУ до конца года получат сотни дронов украинского производства (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники до конца года получат сотни дронов отечественного производства. Их поставит "Укроборонпром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной службы спецсвязи и защиты информации Юрия Щиголя в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, доля "Укроборонпрома" в общих объемах закупок "Армии дронов" растет постоянно. Щиголь подчеркнул, что Госспецсвязи законтрактовало сотни дронов. Они должны быть готовы к концу 2023 года.

"С нуля она выросла до того, что мы сегодня закупаем у них. А ноль был еще в августе. С августа, с тех пор как мы заключили первый контракт и по сей день судьба "Укроборонпрома" увеличилась с одной до нескольких сотен дронов, которые уже законтрактованы. Планируем получить их до конца года", - сказал бригадный генерал.

Щиголь добавил, что сейчас "Укроборонпром" производит оружие, которое не производил в течение десяти лет.

"Они начали делать FPV-дроны, дроны высокой дальности. Мы у них покупаем эту продукцию и поставляем ВСУ", - подчеркнул глава Госспецсвязи.

Дроны украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных беспилотниках.

Ранее глава СБУ сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малыш". Производство этих беспилотников расположено в Украине, но заводы находятся под землей.

Подробнее о том, какими дронами Украина атакует РФ в Черном море - читайте в нашем материале.

Также отметим, что в текущем году Кабмин выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

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