ВСУ в ходе контрнаступления продвинулись на двух направлениях, - ISW

Украинские военные в ходе контрнаступательных операций продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей. Между тем российские оккупанты из-за нехватки резервов имеют трудности с укреплением своих оборонительных линий.
Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW.
Бойцы ВСУ 14 августа вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областях.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что воины продолжают контрнаступательные операции на Мелитопольском (западная часть Запорожской области) и Бердянском (западная часть Донецкой области и восточная часть Запорожской области) направлениях.
В Минобороны добавили, что ВСУ добились определенных успехов южнее и юго-восточнее н.п. Старомайорское (9 км к юго-востоку от Великой Новоселки) на направлении Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки).
Также Маляр отметила, что бойцы продолжают наступление в Урожайном, а некоторые российские источники утверждали, что ВСУ контролируют северную часть населенного пункта.
Командир батальона оккупантов "Восток" Александр Ходаковский (эта группировка находится под Урожайным), пожаловался, что войска РФ не перебрасывают в этот район дополнительные резервы и артиллерийские дивизионы. Также он утверждал, что батальон "Восток" пытается удержать контроль над Урожайным "всеми имеющимися силами", но силы, действующие в этом районе, истощены и несут потери.
Эксперты ISW ранее оценивали, что российским силам не хватает доступных оперативных резервов, которые позволили бы им проводить ротацию или вводить дополнительные подкрепления, и что оборонительные линии интервентов могут "быть хрупкими".
Некоторые российские блогеры утверждали, что ВСУ продолжали контрнаступательные операции в районе н.п. Роботино (13 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области, и продвигались в южной части Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
Замглавы Минобороны Украины Маляр добавила, что за прошедшую неделю ВСУ продвинулись на 3 квадратных километра на Бахмутском направлении и освободили в общей сложности 40 квадратных километров с момента начала наступательных действий на этом направлении.
Украинские военные этим летом активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.
Между тем, пока продвижение Сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.
Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.
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