ВСУ: на фронте сейчас больше всего боев под Курахово, Покровском и на Лиманском направлении

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 31 октября.

Российские обстрелы

Российские захватчики в течение дня нанесли 2 ракетных удара, применив для атак 4 ракеты.

Также захватчики нанесли 35 авиационных ударов с применением 62 управляемых авиабомб (КАБ), 490 ударов дронами-камикадзе, и совершили почти 2600 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник совершил 3 атаки вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов.

На этом направлении потери врага за день составили 114 военных убитыми и ранеными, отметили в Генштабе. Кроме того, была уничтожена боевая бронированная машина, 25 беспилотников, 6 единиц автомобильного и 4 единицы специального транспорта противника.

"Также наши защитники значительно повредили боевую бронированную машину, артиллерийскую систему и три автомобиля", - говорится в отчете.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 15 атак врага. Российские оккупанты проявляли активность в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозового, Берестового и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытался продвинуться в направлении Екатериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Торецком направлении российские захватчики 3 раза пытались вклиниться в оборону ВСУ. В течение дня враг атаковал в районе Торецка, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении ВСУ отражали 23 наступательных и штурмовых действия оккупантов в районах н.п. Луча, Лисовки и Вишневого, 2 боя из них еще продолжаются.

"Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор", - отметили в Генштабе.

Так, по предварительным данным, за день враг потерял 320 человек убитыми и ранеными, также ВСУ уничтожили 2 артиллерийские системы, 5 боевых бронированных машин, пункт управления беспилотников, мотоцикл и 2 автомобиля противника.

"Кроме того, танк, артиллерийская система и ББМ враг были существенно повреждены", - рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении произошло 56 боевых столкновений. Российские захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки, говорится в отчете. Бои до сих пор продолжаются на 16 локациях.

На Времивском направлении захватчики 5 раз атаковали вблизи Богоявления и Трудового.

На Ореховском направлении воины ВСУ остановили 2 атаки врага в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. В Генштабе добавили, что бойцы ВСУ отразили 3 штурма врага.