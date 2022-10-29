ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ за два дня уничтожили восемь арсеналов оккупантов

Новина українською →
Киев, Суббота 29 октября 2022 22:55
ВСУ за два дня уничтожили восемь арсеналов оккупантов Фото: ВСУ за два дня ликвидировали восемь российских складов с оружием (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за два последних дня уничтожили восемь арсеналов оккупантов с различным вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Кроме того, сегодня вечером успешными действиями артиллеристов ВСУ уничтожен российский склад с вооружением и снарядами в Скадовском районе Херсонской области.

Ранее мы писали, что бойцы одного из подразделений Нацгвардии Украины нанесли удар по позициям россиян на востоке. Вследствие чего уничтожен склад боеприпасов и немало техники.

Также сообщалось, что в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Вторжение России в Украину Херсонская область
NEWS
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год