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ВСУ не позволяют артиллерии армии РФ поддерживать свои войска: в ISW назвали причину

Воскресенье 03 сентября 2023 04:08
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ВСУ не позволяют артиллерии армии РФ поддерживать свои войска: в ISW назвали причину Фото: ВСУ не позволяют артиллерии армии РФ поддерживать свои войска (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Успешная работа украинской артиллерии заставила армию РФ отвести свои артсистемы от линии фронта, в связи с чем они теперь не могут поддерживать пехоту оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики ISW отмечают, что это наблюдение не всегда верно и не применимо ко всей линии фронта, поскольку украинские подразделения регулярно сообщают о том, что попадают под сильный артиллерийский огонь российской артиллерии, корректируемый российскими беспилотниками.

В первую очередь, речь идет о боях в Запорожской области. Сообщается, что на этом направлении с июля украинским силам удалось серьезно повредить российские артиллерийские радары. В связи с этим с середины июля российские источники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу отсутствия у армии РФ возможностей контрбатарейной артиллерии на южном участке фронта.

Ключевые выводы ISW:

  • ВСУ продолжили контрнаступательные операции в Запорожской области и, как сообщается, 2 сентября продвинулись вперед.
  • Российские войска 2 сентября вели наступательные действия в районе Кременной и Бахмута, и продвинулись на отдельных участках.
  • Российские и оккупационные власти поощряют жителей оккупированных районов Украины, проживающих в России, голосовать на оккупационных региональных выборах, что, вероятно, повысит явку избирателей и восприятие легитимности выборов.

Напомним, что ранее в Белом доме заявили, что войска Украины за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении. Речь идет об успехах в районе второй линии обороны России.

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