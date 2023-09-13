ВСУ добиваются успехов. Далеко ли Украине до переломного момента на фронте

Лимано-Купянская ось остается единственным участком, на котором наступают россияне. Замминистра обороны Анна Маляр говорит, что натиск под Купянском (Харьковская область) удается сдерживать, атаки возле села Синьковка отражены.

Под Лиманом (Донецкая область) продолжается перегруппировка, Россия пытается наступать в районе сел Берестово, Новоселовское и Новоегоровка. Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш называет Новоегоровку одним из эпицентром, где формируется вражеский ударный кулак.

"Они собирают сводные подразделения. Это остатки, скажем так, недобитых подразделений… Также привлекают к ведению боевых действий всех, кого могут. Только у них пополнение не происходит так, как раньше", – отметил он.

Село Новоегоровка под Сватовым остается эпицентром на Лимано-Купянской оси (фото deepstatemap.live)

Здесь действуют разные частные военные компании, в штурмовые отряды записывают даже связистов. Из-за дефицита техники россияне вернулись к тактике "мясных штурмов".

По данным аналитиков DeepState, основное сражение возле Новоегоровки идет за высоту 190.8. Несмотря на то, что личный состав и технику противника систематично уничтожают, он занял пару позиций. Однако планы повторить июльский бросок на Боровую, очевидно, провалились.

Хотя военный эксперт Владислав Селезнев предупреждает: Россия стягивает резервы, и то, когда она сформирует ударные силы, – это всего лишь вопрос времени. На Лимано-Купянскую ось уже активно перебрасывают 25-й армии РФ.

"Им буквально мозолит тот факт, что они до сих пор не вышли на левый берег реки Оскол и не захватили всю территорию Луганской области. Основные усилия нашей армии сосредоточены на юге, поэтому, думаю, в ближайшие недели здесь будут бурные события. Потому что враг понимает, что у нас ограничены ресурсы, и мы вынуждены находиться в обороне", – объяснил он РБК-Украина.

Клещиевка почти освобождена. Россиян выбивают из-под Бахмута

Судя по сводкам Генерального штаба, россияне бросили силы на прорыв к северу от Бахмута. Нашу оборону безуспешно штурмуют возле сел Зализнянское, Орехово-Василевка и Богдановка.

"В свою очередь, войска продвигаются и имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки", – говорит Анна Маляр.

По ее словам, за неделю здесь освободили еще 2 квадратных километра территории. С начала летней кампании - около 49.

К селу Клещиевка внимание приковано в течение последних нескольких недель. Пока все выглядит так, что на южном фланге решается судьба Бахмутской крепости. От центра села до ее окраин около 5 километров. Как только Силы обороны займут господствующие высоты, южная часть города и подъезды к ней окажутся под полным огневым контролем.

Украинские силы вытесняют россиян с южного фланга под Бахмутом (фото deepstatemap.live)

В какой-то момент россияне, понимая, что провал в Клещиевке грозит окружением Бахмута, бросились отбивать позиции. Но в итоге выдохлись, и пришла очередь украинских штурмовиков. Если смотреть на карты, то за исключением небольшого участка на северо-востоке село уже под контролем Украины. Ситуация остается сложной, враг задействует авиацию и артиллерию.

"Я считаю, Клещиевку могут освободить уже в ближайшие дни. Даст ли нам это возможность окружить Бахмут? Пока нет, есть еще северный фланг, где тоже ведутся ожесточенные бои. Но мы продвигаемся шаг за шагом", – отметил в беседе с изданием майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Военный эксперт напоминает, что для российской пропаганды Бахмут имеет особое эмоциональное значение. Во-первых, его захват преподносили чуть ли ни как победу в войне, а во-вторых, на каждые 42 сантиметра положили одну человеческую жизнь.

"И уходить из Бахмута россияне не хотят, это будет сложно объяснить населению. Фраза о "жесте доброй воле" или отходе на более выгодные рубежи не прокатит. Они будут биться до последнего, но те, кто непосредственно находится в городе, понимают реальную угрозу окружения", ­­– добавил он.

Продвижение на южном фланге констатируют и западные аналитики. По данным американского Института изучения войны (ISW), зона российского контроля могла сместиться к железной дороге на восток от Клещиевки и Андреевки.

По данным DeepState, что прямо сейчас Силы обороны зачищают Клещиевку. И в ближайшее время ожидается официальная информация о ее результатах.

Силы обороны зашли в Опытное

Одна из главных новостей – наши войска зашли в Опытное. Это поселок в пригороде оккупированного Донецка.

"В районе Опытного имеем успех и он, на мой взгляд, довольно существенный... Пока враг был сконцентрирован на севере от Авдеевки, ребята провели молниеносную операцию и освободили часть Опытного. Ведутся бои в населенном пункте", - сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Как уточняют аналитики DeepState, россиян вытеснили с северной части Опытного. Закрепиться в самом поселке пока не удается из-за постоянного артиллерийского огня.

Отметим, на севере Опытное граничит с Авдеевкой, а на юге через трассу E50 выходит на Донецкий международный аэропорт. До войны населенный пункт считался элитной окраиной Донецка. Находился под контролем украинских сил до ноября 2022 года.

Силы обороны зашли в Опытное, от которого рукой подать до Донецкого аэропорта (фото deepstatemap.live)

Операция в Опытном имеет тактический характер, то есть незначительная по объемам. Владислав Селезнев подчеркивает, что украинская армия заходила, потому что враг бежал, а когда заработала вражеская авиация, ВСУ вышли и закрепились в окрестностях. По его мнению, то как будет развиваться ситуация дальше, зависит от обстоятельств. Хотя заход в Опытное с перспективой продвинуться на Спартак вплотную к Донецку уже произвел медийный эффект.

Алексей Гетьман соглашается, что эта операция является элементом общего движения по фронту.

"Но возвращение в Донецкий аэропорт важно не только с военной, но и психологической точки зрения. Это именно то, что влияет на моральное состояние войска, это тоже составляющая военных действий. Так как деморализованный враг хуже сражается или вообще предпочитает сдаться в плен", – рассказал он РБК-Украина.

Он также напоминает, что защита ДАП продолжалась 242 дня с мая 2014 по январь 2015 года, а подвиги украинских "киборгов" легли в основу художественных фильмов.

"Когда россияне услышат, что в Донецком аэропорту снова "киборги", начнется паника. Потому что прекрасно помнят, как они защищали ДАП. В эмоциональном смысле наше возвращение в аэропорт произведет эффект бомбы", ­– подчеркнул эксперт.

Оживление на Бердянском отрезке

Возле административной границы Запорожской и Донецкой областей тоже оживились бои. Отметим, в первые недели летней кампании здесь удалось срезать Времовский выступ возле Великой Новоселки и освободить ряд населенных пунктов. Последний из них – Урожайное – в середине августа.

Новое продвижение началось спустя месяц, и это объясняется российскими контратаками. На некоторых участках противник вернул позиции, его остановили украинские резервы, отмечает Владислав Селезнев. Сейчас наша диспозиция лучше, поскольку наступление идет достаточно широким фронтом.

Новости с того направления касаются сел Новодонецкое и Новомайорское. Минобороны подтверждает частичные успехи, но подчеркивает – ситуация очень переменчива.

Новодонецкое и Новомайорское становятся "горячими точками" на южном фронте (фото deepstatemap.live)

По данным обозревателя немецкого издания Bild Юлиана Репке, Силы обороны зашли в Новомайорское и заняли четыре здания. Украинская сторона в такие подробности не вдается.

Аналитики DeepState отмечают, что на прошлой неделе противник пытался закрепиться в лесополосе, но войска возле Новодонецкого разбили его и подбили не менее четырех танков.

От вышеназванных сел рукой подать до населенного пункта Керменчик. А возле него находятся высоты с российской линией обороны, и успехи на этом участке могут привести к еще одному прорыву.

Алексей Гетьман уверен, что Силам обороны не обязательно прорывать российские линии в нескольких местах. Достаточно в каком-то одном, но так, чтобы оттуда можно было двигаться по вражеским тылам. Да и прорыв линий как таковой не является основной задачей.

"Российские линии обороны построены параллельно железной дороге Волноваха - Токмак – Джанкой. Это единственная железка, по которой они могут перебрасывать большое количество грузов. Россияне не обороняют населенные пункты, а защищают железнодорожные пути. Потому что без нее обрушится вся логистика южной группировки", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, на двух направлениях до Волновахи и Токмака (Запорожская область) остается пройти 20 километров. Выход на железную дорогу в некоторой степени может означать выполнение целей летне-осенней кампании.

"Когда мы заберем железную дорогу, по большому счету, можно сказать, что задача нашего контрнаступления будет выполнена. Моя субъективная точка зрения, это станет даже переломом в войне. Особенно в комплексе с уничтожением Крымского моста, который, я уверен, будет уничтожен. В таком случае россиянам на полуострове хватит боеприпасов на 2-3 месяца, после чего им останется нечем воевать", – добавил Гетьман.

Плацдарм ниже Работино расширяется

На Мелитопольском направлении ВСУ двигаются на юг и юго-восток от ранее освобожденного села Работино. По словам спикера Генштаба Андрея Ковалева, идет закрепление на новых рубежах, и враг несет тяжелые потери.

Здесь украинские войска вышли на вторую линию обороны РФ. РБК-Украина писало, что цель на данном участке – оккупированный Токмак. Подробнее читайте в материале "Момент истины. С чем наступление ВСУ заходит в осень и где возможен новый прорыв".

За Токмаком оборона россиян менее насыщена, и ожидается, что деоккупация города может ускорить наступление на юг. Но чтобы выйти на него, необходимо расширить плацдарм, что и происходит в районе сел Новопрокоповка и Вербовое.

Украинские войска расширяют плацдарм на Мелитопольском направлении (фото deepstatemap.live)

"Наша армия увеличивает линию соприкосновения, ведь чем больше пространство столкновения, тем меньше плотность боевых порядков вражеской армии", – объясняет эксперт Владислав Селезнев.

В то же время ситуация там достаточно сложная. Сюда россияне стянули как минимум четыре воздушно-десантные дивизии, причем две из них – штатные.

"В том числе та самая 76-я Псковская дивизия. Скорее всего, противник теперь попытается фланговыми атаками взять наши наиболее боеспособные части в оперативное окружение. Получится ли? Увидим в ближайшие недели. Действительно, ресурсы переброшены большие, но и наш Генштаб четко понимает ситуацию. Делает все, чтобы любые вражеские атаки превращались в пшик", ­­­– рассказал он РБК-Украина.

По данным DeepState, в окрестностях Новопрокоповки работают украинские танки. Это говорит о том, что наконец появилось пространство для них, но для эффективного применения все же нужно еще больше раскрывать фланги.

За минувшую неделю на Таврийском направлении освободили еще почти 5 квадратных километров территории. С начала летней кампании – 256,5.

"Вышки Бойко" снова под контролем

Главное управления разведки (ГУР) провело спецоперацию на т.н. "вышках Бойко". Это газодобывающие платформы в Черном море, которые в 2014-м захватила Россия и отбуксировала ближе к полуострову.

Официально под контроль Украины вернулись платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш". Детальнее об этом и о том, почему их называют "вышками Бойко", читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Основные факты: спецназ захватил ракеты для боевых вертолетов и радиолокационную станцию "Нева". Российская сторона использовала вышки в роли радиолокационных постов наблюдения, что позволяло контролировать зону между Крымом и Одессой.

Как объяснил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, российское оборудование демонтировано, и противник "ослеп" в северо-восточной части Черного моря. Что очень важно для безопасности Одесской области.

Примечательно, что сообщения из района вышек поступали еще пару недель назад, в том числе об инциденте с российским Су-30 и спасении оказавшегося за бортом бойца ГУР. Все эти эпизоды вошли в свежий видеоотчет разведки о спецоперации.

"Вероятнее всего, ГУР отчиталось о контроле над "вышками Бойко", когда стало понятно, что россияне не смогут туда вернуться. Что для этого было сделано? Заминировали ли мы эти вышки или предприняли что-то, что сделало невозможным присутствие на них вражеской армии? Неизвестно. В любом случае это пример эффективной операции, которую провели при отсутствии превосходства в воздухе", – говорит Владислав Селезнев.

Будет ли Украина использовать их в военных целях? Маловероятно.

"Для радиотехнической разведки мы используем другие возможности. Например, возможности западных партнеров. Если сейчас посмотреть на карту сервиса Flightradar, по меньшей мере два самолета-разведчика кружат над Черным морем, наблюдая за нашим противником как на территории Крыма, так и в морской акватории", – подытожил он.