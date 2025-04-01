ВСУ с помощью дронов уничтожили 18 мотоциклов оккупантов на Краматорском направлении

Ликвидация мотоциклистов

Напомним, российские войска в последнее время начали активно использовать мотоциклы на фронте. Планировалось, что мототранспорт должен помогать им избегать атак украинских дронов.

Тем не менее, украинские военные достаточно эффективно ликвидируют врага на таком транспорте. Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили шесть мотоциклов россиян.

Кроме того, с начала 2024 года Россия увеличила использование легких транспортных средств, таких как вездеходы и мотоциклы повышенной проходимости, для перевозки личного состава на передовую и проведения атак на украинские позиции, особенно в ночное время.