Еще 450 оккупантов и более 40 дронов: Генштаб обновил потери России в Украине
Силы обороны продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ ликвидировали за сутки еще 450 захватчиков, уничтожили 13 танков, 47 артсистем и 41 БПЛА противника.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 279890 (+450) человек ликвидировано;
- танков - 4745 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин - 9026 (+18) ед.;
- артиллерийских систем - 6612 (+47) ед.;
- РСЗО - 802 (+1) ед.;
- средства ПВО - 540 ед.;
- самолетов - 315 ед.;
- вертолетов - 316 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5121 (+41) ед.;
- крылатые ракеты - 1530 (+1) ед.;
- корабли/катера - 20 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 8962 (+30) ед.;
- специальная техника - 946 (+3) ед.
Ситуация на фронте 4 октября
Согласно данным утренней сводки Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронтах произошло 43 боевых столкновений. Украинские военные в ходе наступательных операций имеют успехи в районе Работино на Мелитопольском направлении и в районах Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.
Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскому средству оккупантов.
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