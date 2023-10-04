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Еще 450 оккупантов и более 40 дронов: Генштаб обновил потери России в Украине

Среда 04 октября 2023 08:14
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Еще 450 оккупантов и более 40 дронов: Генштаб обновил потери России в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков за сутки (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ ликвидировали за сутки еще 450 захватчиков, уничтожили 13 танков, 47 артсистем и 41 БПЛА противника.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 279890 (+450) человек ликвидировано;
  • танков - 4745 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9026 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем - 6612 (+47) ед.;
  • РСЗО - 802 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 540 ед.;
  • самолетов - 315 ед.;
  • вертолетов - 316 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5121 (+41) ед.;
  • крылатые ракеты - 1530 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 20 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8962 (+30) ед.;
  • специальная техника - 946 (+3) ед.

Ситуация на фронте 4 октября

Согласно данным утренней сводки Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронтах произошло 43 боевых столкновений. Украинские военные в ходе наступательных операций имеют успехи в районе Работино на Мелитопольском направлении и в районах Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскому средству оккупантов.

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