Самолет и почти 300 оккупантов: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 300 оккупантов, 16 единиц военной техники и вражеский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В общем, войска РФ нанесли 6 ракетных и 27 авиационных ударов, провели 33 боевых столкновения, а также совершили 799 артобстрелов.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Проводит перегруппировку. Там ВСУ отразили 5 атак оккупантов.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее РаботиноЗапорожской области.

В результате боевой работы ВСУ уничтожен вражеский самолет Су-25.

Воины ОСУВ "Таврия" продолжают наступление на этом направлении - имеют частичный успех к югу от Работино.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1412 огневых задач.

Общие потери врага составили 288 человек, три кафира попали в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 16 единиц военной техники противника, в частности:

5 ББМ;

4 артиллерийские системы;

1 самолет;

3 БПЛА;

2 единицы автомобильной техники.

Кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов врага.