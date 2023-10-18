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Самолет и почти 300 оккупантов: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Среда 18 октября 2023 11:15
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Самолет и почти 300 оккупантов: потери РФ на Таврическом направлении за сутки Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 300 оккупантов, 16 единиц военной техники и вражеский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В общем, войска РФ нанесли 6 ракетных и 27 авиационных ударов, провели 33 боевых столкновения, а также совершили 799 артобстрелов.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Проводит перегруппировку. Там ВСУ отразили 5 атак оккупантов.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее РаботиноЗапорожской области.

В результате боевой работы ВСУ уничтожен вражеский самолет Су-25.

Воины ОСУВ "Таврия" продолжают наступление на этом направлении - имеют частичный успех к югу от Работино.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1412 огневых задач.

Общие потери врага составили 288 человек, три кафира попали в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 16 единиц военной техники противника, в частности:

  • 5 ББМ;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 1 самолет;
  • 3 БПЛА;
  • 2 единицы автомобильной техники.

Кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись севернее Клещиевки в Донецкой области и преуспели в направлении Мелитополя Запорожской области, в частности к западу от Вербового. Также в ВСУ отмечают, что интенсивность российских атак вблизи Авдеевки снизилась.

Потери России в войне в Украине на утро среды, 18 октября, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 290 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и шесть вертолетов.

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Вооруженные силы Украины Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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