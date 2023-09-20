ВСУ за сутки уничтожили более 300 оккупантов и 48 единиц техники на Таврическом направлении

Украинские войска продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Бойцы ВСУ уничтожают врага, шаг за шагом увольняют временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 23 авиационных ударов и провел 18 боевых столкновений. Кроме того, россияне совершили 830 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Пока остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Там за прошедшие сутки оккупанты предприняли 13 неудачных попыток вытеснить подразделения наших бойцов с занимаемых позиций.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага.

Преступления российских военных

Россияне продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права, захватывают и заселяются в жилье гражданских граждан на временно оккупированных территориях Украины. Часто фиксируется ситуация, когда захватчики живут вместе с гражданскими жителями в их домах, чтобы использовать людей как живой щит.

В частности, в населенном пункте Токмак Запорожской области российские оккупанты массово поселяются к гражданским старикам в их дома. Кроме того, они массово грабят квартиры и дома украинцев.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1232 огневых задач.

Общие потери врага составили 325 человек (безвозвратные - 130, раненые - 194, плен - 1).

Также украинские бойцы уничтожили 48 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 8 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 14 БПЛА, 15 единиц автомобильной техники.

Кроме того, был уничтожен 1 склад боеприпасов и 1 другой важный объект врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ на утро силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения.

В частности, как отмечают в строительстве Института изучения войны, ВСУ продвинулись возле Вербового Запорожской области, а также снова высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 20 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 артсистемы и 37 дронов.