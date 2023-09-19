ВСУ за сутки уничтожили около 300 россиян и 47 единиц техники на Таврическом направлении

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Украинские воины уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки враг нанес 21 авиационный удар, провел 19 боевых столкновений. Кроме того, россияне совершили 819 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Пока остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Работино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. ВСУ продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1123 огневых задач.

Общие потери врага составили 293 человека (безвозвратные - 105, раненые - 184, плен - 4).

Также украинские бойцы уничтожили 47 единиц военной техники противника. В частности, 9 ББМ, 11 артиллерийских систем и минометов, 20 БПЛА, 7 единиц автомобильной техники и 2 единицы специальной техники.

Кроме того, были уничтожены 4 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступать на двух направлениях и отразили более 10 вражеских атак в районе Марьинки. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Россия в свою очередь продолжает отправлять на временно оккупированные территории срочников. В частности, как пишет Институт изучения войны, ВСУ во время успешного наступления к югу от Бахмута Донецкой области разбили элитные части оккупантов.

Также за минувшие сутки россияне атаковали позиции ВСУ, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции в районе Андреевки, Работиного и Клещиевки.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 19 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 артсистем, 15 дронов и 17 ракет.