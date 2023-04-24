Войска РФ плохо подготовлены к контрнаступлению ВСУ: в ISW назвали причину

Российские войска продолжают отдавать предпочтение небольшим фронтовым атакам, чтобы получить тактические успехи на ограниченных участках фронта. Эти мелкомасштабные атаки не требуют особого привлечения возможностей командования. А вот оборонные маневры против широкомасштабного контрнаступления намного сложнее и потребуют привлечения и тщательной отработки командованием и управлением больших подразделений и больших территорий.

ВСУ будет определять время и места, в которых будут идти бои, и, вероятно, будут оказывать давление на гораздо более широкие территории, чем сектора атаки, на которых обычно сосредотачивались российские командиры. Россиянам, вероятно, придется полагаться на все свои части и воюющие подразделения, а не на избранную группу, и, скорее всего, придется координировать оборонные операции всех своих подразделений одновременно Опыт боевых действий, имеющий большинство российских тактических и даже оперативных командиров , вряд ли позволит хорошо подготовиться к вызовам, с которыми они могут столкнуться.

Большинство российских подразделений на важных участках фронта было укомплектовано мобилизованными военнослужащими, не имевшими опыта обороны или ухода от механизированного многобригадного наступления. Они вряд ли будут эмоционально или интеллектуально готовы ответить на такое нападение. Надежная оборона и ретроградный отвод также, вероятно, будут осложнены распространенными и эндемичными проблемами с моральным духом и дисциплиной российских сил. ISW сообщал о многих случаях, когда военнослужащие на разных участках фронта жаловались на условия в их подразделениях, жестокое обращение со стороны командиров, пренебрежительное отношение командования к потерям и дезертирству.