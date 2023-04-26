ВСУ за сутки уничтожили 640 оккупантов, 14 артсистем и 11 ББМ, - Генштаб

По данным на утро среды, 26 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 640 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 188 410 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и 11 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, ВСУ отразили 39 атак противника на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В частности, самые ожесточенные бои продолжаются на юге и западе Бахмута, а на юге ВСУ, вероятно, ударили из ракетного комплекса "Гром-2" по Керченскому мосту

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