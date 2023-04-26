Ситуация на фронте сегодня 26 апреля

ВСУ отразили 39 атак противника на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, из которых 2 ракеты с ЗРК С-300 - по центру мирного города Купянск Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены здания краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура.

Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток произвел артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Стукаловка, Искрисковщина, Новоивановка, Волфино, Павловка, Константиновка и Басовка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелка, Огурцово, Гатище и Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополе, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клищиевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия недалеко от населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся недалеко от линии столкновения, В частности, это - Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Прасковьевке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Павловка, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Новомайорское, Шахтерское, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавные Запорожской области и Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Львов, Кизомис, а также город Херсон. В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомис повреждено более 10 жилых домов мирных граждан. 2 – полностью разрушены. также разрушения потерпели местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу. Также сбиты 2 вражеских разведывательных БпЛА - типа "Зал" и "Орлан-10",

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.