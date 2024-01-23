ВСУ за сутки уничтожили 110 единиц вражеской техники на Таврическом направлении

Украинские бойцы продолжают наносить значительные потери российским оккупантам на Таврическом направлении. В частности, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще более 400 захватчиков и уничтожили 110 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 11 авиационных ударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 836 артобстрелов.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками была отбита атака врага в районе Работино Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии в живой силе составили 416 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 110 единиц военной техники врага.

6 танков;

16 ББМ;

18 артсистем;

3 СПГ (АГС);

38 БПЛА;

27 автомобилей;

2 единицы специальной техники.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 5 складов боеприпасов противника.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки россиян у поселка Тернов в Донецкой области, а также штурм врага на Херсонском направлении.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 23 января, составили 960 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 тысяч военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 51 артсистему и 59 боевых бронированных машин.