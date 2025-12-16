ВСУ за сутки отбили более 250 вражеских атак: Генштаб назвал самые горячие направления

Российская армия нанесла 55 авиаударов, сбросив 127 управляемых бомб. Кроме этого, оккупанты применили 1964 дронов-камикадзе и осуществили 2869 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 15 боевых столкновений. Россияне нанесли три авиаудара, сбросив восемь управляемых бомб. Кроме того, РФ осуществила 102 обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять столкновений в районах населенных пунктов Прилипка, Синельниково и в направлении Избицкого, Обуховки, Колодезного.

На Купянском направлении враг атаковал 24 раза в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки. До сих пор продолжается три боестолкновения.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 27 вражеских атак в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степное, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Славянском направлении россияне четыре раза атаковали в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции украинских защитников в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении за сутки произошло 16 боевых столкновений. Российские оккупанты пытались атаковать вблизи Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении россияне совершили 60 атак в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришино, Зверево, Сергеевки, Новопавловки, Филии, Нового Шахматного, Дорожного, Сухецкого. До сих пор продолжаются шесть боев.

Согласно предварительным данным, на этом направлении в течение суток было обезврежено 220 россиян, из которых 143 - безвозвратно. Также ВСУ уничтожили три танка, 12 единиц автомобильной техники, четыре боевые бронированные машины, один мотоцикл, девять беспилотников, пять единиц специальной техники, два укрытия личного состава. Повреждены три единицы автомобильной техники, РСЗО БМ-21 "Град" и семь укрытий для личного состава оккупантов.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного. РФ нанесла авиаудар в районе населенного пункта Ивановка.

На Гуляйпольском направлении состоялось 28 боестолкновений, в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя. Оккупанты нанесли авиаудары с помощью управляемых авиационных бомб по Воздвижевке и Зализничному.

На Ореховском направлении российские захватчики совершили восемь тщетных попыток атаковать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.