ВСУ за сутки отбили более 200 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 2 декабря, на фронте зафиксировано 201 боевое столкновение. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 153 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3787 обстрелов, в том числе 50 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4406 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Купянск, Ковшаровка Харьковской области; Покровское, Михайло-Заводское, Даниловка Днепропетровской области; Ясногорка Донецкой области; Доброполье, Новояковлевка, Новое Запорожье, Гуляйполе, Воздвижовка, Железнодорожное Запорожской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник совершил 163 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодезного и Избицкого.
На Купянском направлении вчера состоялось восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степного.
На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.
На Краматорском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Толстое, Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вербово, Красногорское и Привольное.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 176 230 военных.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.
Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, 12 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 90 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 47 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.