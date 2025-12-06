ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара, сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек 6602 дроны-камикадзе и совершил 4988 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 138 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по населенному пункту Коробчино Харьковской области.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник нанес два авиационных удара, в целом сбросил пять управляемых авиационных бомб, и совершил 198 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло десять боестолкновений в районах Волчанска, Прилепки, Отрадного и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодязи.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска. Всего за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Доброполье и Гуляйполе.



На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степногорск и в сторону Приморского.



На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили шесть вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.