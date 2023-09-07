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ВСУ за сутки ликвидировали более 300 оккупантов на Таврическом направлении

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали более 300 российских оккупантов и уничтожили 3 склада боеприпасов врага на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его словам, на Таврическом направлении идет работа Сил обороны.

Всего за прошедшие сутки враг 26 раз атаковал позиции украинских бойцов и совершил 780 обстрелов. А также россияне нанесли 1 ракетный и 21 авиаудар.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1527 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 307 человек (безвозвратные – 114, раненые - 187, плен - 6).

Кроме того, ВСУ уничтожили еще 59 единиц военной техники российских захватчиков, а именно:

  • 1 танк;
  • 13 ББМ;
  • 6 артиллерийских систем и минометов;
  • 1 ПТРК;
  • 2 СПГ;
  • 30 БПЛА;
  • 6 единиц автомобильной техники.

Также на этом направлении наши бойцы уничтожили 3 склада боеприпасов врага.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру четверга, 7 сентября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 266 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 37 артсистем и 22 дрона.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУВСУ