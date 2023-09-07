ВСУ за сутки ликвидировали более 300 оккупантов на Таврическом направлении

По его словам, на Таврическом направлении идет работа Сил обороны.



Всего за прошедшие сутки враг 26 раз атаковал позиции украинских бойцов и совершил 780 обстрелов. А также россияне нанесли 1 ракетный и 21 авиаудар.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1527 огневых задач.



За последние сутки потери врага составили 307 человек (безвозвратные – 114, раненые - 187, плен - 6).

Кроме того, ВСУ уничтожили еще 59 единиц военной техники российских захватчиков, а именно:

1 танк;

13 ББМ;

6 артиллерийских систем и минометов;

1 ПТРК;

2 СПГ;

30 БПЛА;

6 единиц автомобильной техники.

Также на этом направлении наши бойцы уничтожили 3 склада боеприпасов врага.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру четверга, 7 сентября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 266 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 37 артсистем и 22 дрона.