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ВСУ за сутки ликвидировали более 15 единиц техники РФ, - Силы обороны юга

Украина, Воскресенье 01 октября 2023 19:30
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ВСУ за сутки ликвидировали более 15 единиц техники РФ, - Силы обороны юга Фото: ВСУ за минувшие сутки ликвидировали более 15 единиц техники РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины за минувшие сутки ликвидировали более 15 единиц техники российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

По данным Сил обороны Юга, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 26 оккупантов.

Кроме того, был уничтожен ряд российской техники, среди которой:

  • 4 танка;
  • 1 реактивная система залпового огня "Град";
  • 4 пушки;
  • 1 разведывательный беспилотный летательный аппарат типа Мерлин;
  • 6 единиц автобронетехники;
  • 3 лодки;
  • 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Ситуация на фронте

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении, Тем временем российские террористы контратакуют к югу от Работиного.

В частности, враг готовится к мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях, которые получили российский триколор.

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