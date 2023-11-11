ВСУ за сутки ликвидировали 8 танков РФ на Лимано-Купянском направлении

За минувшие сутки военные Вооруженных сил Украины ликвидировали восемь вражеских танков на Лимано-Купянском направлении.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки произошло 13 вражеских штурмов и 12 авиационных ударов. Противник применил вертолеты огневой поддержки, штурмовую и бомбардировочную авиацию.

"Также по позициям наших защитников пытались попасть 12 дронов-камикадзе", - сообщил Фитьо.

К тому же, по его словам, значительно увеличилось общее количество обстрелов со стороны РФ - за вчера зафиксировано 808.

Однако украинским военным все же удалось ликвидировать 198 захватчиков.

За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено 48 образцов военной техники оккупантов. Среди них:

восемь танков;

четыре боевых бронированных машин.

Российские потери на войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и остальных средств войны.

Оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 310 тысяч кафиров. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 322 самолета и 324 вертолета РФ.

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