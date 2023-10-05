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ВСУ за день уничтожили шесть танков россиян под Бахмутом. Сырский показал видео

Фото: ВСУ за день уничтожили шесть танков россиян под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы в один день уничтожили шесть танков россиян на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Как сообщил Сырский, работала группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, группой "Клавдича" 92-й ОШБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.

Наши воины отминусовали:

  • три танка Т-72;
  • один Т-80;
  • два Т-90;
  • одну САУ 2с1;
  • одну БМП.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, украинские бойцы ликвидировали за минувшие сутки еще 580 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 280 470 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему, 26 ББМ и 12 танков врага.

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на фронте.

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