ВСУ за день уничтожили шесть танков россиян под Бахмутом. Сырский показал видео

Как сообщил Сырский, работала группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, группой "Клавдича" 92-й ОШБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.



Наши воины отминусовали:

три танка Т-72;

один Т-80;

два Т-90;

одну САУ 2с1;

одну БМП.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, украинские бойцы ликвидировали за минувшие сутки еще 580 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 280 470 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему, 26 ББМ и 12 танков врага.

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на фронте.